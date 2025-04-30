Арестован подозреваемый в поджоге леса в Иерусалимских горах

Объявлено об аресте подозреваемого в поджоге леса в Иерусалимских горах.

Пресс-служба полиции сообщает, что задержан 50-летний житель арабской деревни Умм-Туба, к юго-востоку от Иерусалима, который пытался в южной части Иерусалима поджечь траву. Он пытался скрыться от погони на автомобиле, но был остановлен. В салоне машины нашли зажигалку, вату и легковоспламеняющиеся материалы.

Утром 30 апреля в лесу между поселками Месилат-Цион и Неве-Шалом, к северу от Бейт-Шемеша (Иудейские холмы), южнее 1-й трассы, возник сильный пожар. На место происшествия были направлены полицейские и пожарные.

Сухая и жаркая погода, сопровождаемая сильным ветром, способствует быстрому распространению пламени.

Движение транспорта по 1-й трассе в направлении 3-й трассы перекрыто. Движение по 3-й трассе в направлении Нахшона также перекрыто. Граждан просят не приезжать в этот район, водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает, что в зоне лесных пожаров, которые тушат в настоящее время к западу от Иерусалима, пострадали десятки людей – в основном от отравления дымом. МАДА передает, что в больницы "Каплан" в Реховоте и "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове доставлены 12 пострадавших. Кроме того, была оказана помощь еще десяти пострадавшим, которые получили легкие отравления и травмы, госпитализация не потребовалась. Бригады МАДА продолжают оказывать помощь в зоне тушения лесных пожаров.

Полиция сообщает, что в связи с сильным лесным пожаром к северу от Бейт-Шемеша проведена эвакуация граждан из Неве-Шалома, Латруна, Нахшона, Мишмар Аялона, Мево Хорона, Бейт Меира и Парка Канада.

Уведомлены о возможной эвакуации из-за распространения лесного пожара жителей поселков Бкоа, Месилат Цион, Тарум и Таоз (Иудейская низменность).

Начальник генштаба ЦАХАЛа поручил Управлению тылом, военно-воздушным силам и всем подразделениям Армии обороны Израиля оказать полиции, пожарным и спасательным службам необходимую помощь в борьбе с лесным пожаром в Иудейской низменности. Спасательные силы из спасательной бригады, Иерусалимского и Центрального округов, а также пожарные команды Управления тылом, наземные пожарные команды и пожарные машины ВВС, а также самолет, обеспечивающий аэрофотосъемку, в последние часы оказывают помощь в тушении пожаров и эвакуации жителей.

Отдел технологий и логистики ЦАХАЛа предоставил цистерны с водой и инженерную технику для тушения пожаров. Силы ЦАХАЛа привлечены к спасательным работам и оказанию помощи гражданам.

Силы 669-го спасательного подразделения ЦАХАЛа действуют в зоне лесных пожаров.

На прошлой неделе были сильные лесные и полевые пожары около Реховота и к северу от Бейт-Шемеша. В результате пожара был полностью уничтожен заповедник Эйнот Гиватон (Гибтон). Полностью выгорели 215 дунамов насаждений. Причинен значительный ущерб лесам в Иудейских холмах – огонь уничтожил около 10 тысяч дунамов естественных рощ, лесов и открытых пространств. В тушении пожара принимали участие наземные группы, пожарная авиация и волонтеры.