МАДА сообщает о десятках пострадавших в результате лесных пожаров в Иерусалимских холмах

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает, что в зоне лесных пожаров, которые тушат в настоящее время к западу от Иерусалима, пострадали десятки людей – в основном от отравления дымом.

МАДА передает, что в больницы "Каплан" в Реховоте и "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове доставлены 12 пострадавших. Кроме того, была оказана помощь еще десяти пострадавшим, которые получили легкие отравления и травмы, госпитализация не потребовалась.

Бригады МАДА продолжают оказывать помощь в зоне тушения лесных пожаров.

Полиция сообщает, что в связи с сильным лесным пожаром к северу от Бейт-Шемеша проведена эвакуация граждан из Неве-Шалома, Латруна, Нахшона, Мишмар Аялона, Мево Хорона и Парка Канада.

Уведомлены о возможной эвакуации из-за распространения лесного пожара жителей поселков Бкоа, Месилат Цион, Тарум и Таоз (Иудейская низменность).

Утром 30 апреля в лесу между поселками Месилат-Цион и Неве-Шалом, к северу от Бейт-Шемеша (Иудейские холмы), южнее 1-й трассы, возник сильный пожар. На место происшествия были направлены полицейские и пожарные.

Сухая и жаркая погода, сопровождаемая сильным ветром, способствует быстрому распространению пламени.

Движение транспорта по 1-й трассе в направлении 3-й трассы перекрыто. Движение по 3-й трассе в направлении Нахшона также перекрыто. Граждан просят не приезжать в этот район, водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.

Начальник генштаба ЦАХАЛа поручил Управлению тылом, военно-воздушным силам и всем подразделениям Армии обороны Израиля оказать полиции, пожарным и спасательным службам необходимую помощь в борьбе с лесным пожаром в Иудейской низменности. Спасательные силы из спасательной бригады, Иерусалимского и Центрального округов, а также пожарные команды Управления тылом, наземные пожарные команды и пожарные машины ВВС, а также самолет, обеспечивающий аэрофотосъемку, в последние часы оказывают помощь в тушении пожаров и эвакуации жителей.

Причина возникновения пожара выясняется.

На прошлой неделе были сильные лесные и полевые пожары около Реховота и к северу от Бейт-Шемеша. В результате пожара был полностью уничтожен заповедник Эйнот Гиватон (Гибтон). Полностью выгорели 215 дунамов насаждений. Причинен значительный ущерб лесам в Иудейских холмах – огонь уничтожил около 10 тысяч дунамов естественных рощ, лесов и открытых пространств. В тушении пожара принимали участие наземные группы, пожарная авиация и волонтеры.

Погодные условия

Сегодня, 30 апреля, температура значительно выше среднесезонной. Шарав. На юге – пыльная буря.

Вечером жара спадет, повысится влажность. Ожидаются дожди, местами с грозами.

Запрет на разведение костров и разжигание мангалов на природе

По распоряжению командования пожарной службы, с 28 апреля до полуночи 7 мая запрещено разведение костров и разжигание мангалов на природе. Запрет введен в связи с экстремальными погодными условиями и высокой вероятностью возникновения и распространения пожаров по всей стране.

Разжигать мангалы можно будет в эти дни исключительно в специально отведенных для этого местах.

Отметим, что запрет был введен на длительный период, хотя жарко и сухо будет только сегодня, 30 апреля, накануне Дня независимости. 1 мая жара спадет. В последующие дни ожидается понижение температуры, 4 мая местами дожди, тем не менее запрет на разведение костров и разжигание мангалов будет действовать и в эти дни.

Многие израильтяне традиционно в День независимости отправляются на природу. При этом разжигание мангалов и приготовление мяса на огне является частью традиции. Зачастую мангалы устанавливают просто в парках и лесах – на этот раз подобные действия запрещены, если не указано, что в этой зоне разжигание мангалов разрешено.