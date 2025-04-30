Акции протеста друзов на севере Израиля: они требуют помощи "сирийским братьям"
время публикации: 30 апреля 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 11:35
Утром 30 апреля на севере Израиля друзы провели несколько акций протеста, они поджигали автомобильные покрышки и мешали проезду транспорта – в частности, по 85-й трассе.
Участники этих акций требуют от правительства Израиля оказать поддержку сирийским друзам в столкновениях с силами суннитов на юге Сирии.
Полиция Израиля подчеркивает, что речь идет о несогласованных и незаконных акциях протеста. Для наведения порядка в районы проведения манифестаций направлены значительные силы полиции.