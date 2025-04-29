Столкновения между друзами и суннитами в Сирии, есть жертвы

В Джарамане, пригороде Дамаска, произошли столкновения между друзами и силами безопасности нового сирийского режима. Были применены тяжелые вооружения. Погибли по меньшей мере четыре бойца сил курдской самообороны.

"Это необоснованное вооруженное нападение на мирных жителей, призванное запугать население. Полную ответственность за случившееся т за возможное ухудшение ситуации несут сирийские власти", – говорится в заявлении друзских старейшин.

Причиной напряженности между друзами и суннитами стало распространение в социальных сетях записи, которая, как утверждается, принадлежит друзскому шейху, и содержит оскорбления в адрес Пророка Мухаммада.

Инциденты произошли еще в нескольких населенных пунктах, в том числе, с христианским населением. В университетах Дамаска и Хомса были избиты студенты-друзы. На дороге, ведущей в Суэйду боевики обстреливают друзские автомашины, есть погибшие.