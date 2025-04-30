Смертельное ДТП возле Маале-Михмас: погиб один человек, четверо пострадали
время публикации: 30 апреля 2025 г., 23:46 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 23:46
На 457-й трассе, возле поселка Маале-Михмас в Самарии, произошла авария с участием двух автомобилей. Парамедики службы "Маген Давид Адом" на месте аварии констатировали смерть мужчины (примерно 35 лет).
Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу "Адаса Ар а-Цофим" в Иерусалиме, состояние двоих оценивается медиками как средней тяжести.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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