Смертельное ДТП возле Маале-Михмас: погиб один человек, четверо пострадали

На 457-й трассе, возле поселка Маале-Михмас в Самарии, произошла авария с участием двух автомобилей. Парамедики службы "Маген Давид Адом" на месте аварии констатировали смерть мужчины (примерно 35 лет).

Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу "Адаса Ар а-Цофим" в Иерусалиме, состояние двоих оценивается медиками как средней тяжести.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.