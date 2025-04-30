Объявлено об эвакуации еще двух населенных пунктов в связи с лесными пожарами возле Иерусалима

Около 18:30 пожарная служба распорядилась начать эвакуацию мошавов Неве-Илан и Шореш в связи распространением огня в сторону этих населенных пунктов. Отдано распоряжение спасательным службам подготовиться к возможной эвакуации жителей Эльада.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщила, что более 20 машин "скорой помощи", включая реанимационные автомобили и реанимационный автобус, задействованы в операции по эвакуации из дома престарелых в Шореше людей с органиченными возможностями и больных. Они будут распределены по домам престарелых в Иерусалиме.

Лесные пожары в Израиле. Фоторепортаж

Ранее была проведена эвакуация из Неве-Шалома, Латруна, Нахшона, Мишмар Аялона, Мево Хорона и Парка Канада.

Уведомлены о возможной эвакуации из-за распространения лесного пожара жителей поселков Бкоа, Месилат Цион, Тарум и Таоз (Иудейская низменность).

Утром 30 апреля в лесу между поселками Месилат-Цион и Неве-Шалом, к северу от Бейт-Шемеша (Иудейские холмы), южнее 1-й трассы, возник сильный пожар. На место происшествия были направлены полицейские и пожарные.

Сухая и жаркая погода, сопровождаемая сильным ветром, способствует быстрому распространению пламени.