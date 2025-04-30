Новостная служба "Кан-11" сообщила, что ВВС ЦАХАЛа присоединились к тушению пожаров в иерусалимских горах. Самолет "Шимшон" (Super Hercules) осуществляет сброс с воздуха огнетушащего состава. Это первое его использование для тушения пожаров в Израиле.

Лесные пожары в Израиле. Фоторепортаж

Управление тылом приказом "Цав 8" (экстренная повестка) мобилизовало десятки пожарных-резервистов, которых обычно призывают в случае необходимости для помощи пожарно-спасательным силам.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что силы оперативных подразделений, в том числе подразделения 669, участвуют в эвакуации людей.