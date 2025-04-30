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Израиль

ВВС ЦАХАЛа присоединились к тушению пожаров

Пожары
ЦАХАЛ
время публикации: 30 апреля 2025 г., 18:18 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 18:47
ВВС ЦАХАЛа присоединились к тушению пожаров
Ofer Zidon/Flash90

Новостная служба "Кан-11" сообщила, что ВВС ЦАХАЛа присоединились к тушению пожаров в иерусалимских горах. Самолет "Шимшон" (Super Hercules) осуществляет сброс с воздуха огнетушащего состава. Это первое его использование для тушения пожаров в Израиле.

Лесные пожары в Израиле. Фоторепортаж

Управление тылом приказом "Цав 8" (экстренная повестка) мобилизовало десятки пожарных-резервистов, которых обычно призывают в случае необходимости для помощи пожарно-спасательным силам.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что силы оперативных подразделений, в том числе подразделения 669, участвуют в эвакуации людей.

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