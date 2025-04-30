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Израиль

Хуситы заявили об успешной атаке на "стратегический объект" в Ашкелоне

Хуситы
время публикации: 30 апреля 2025 г., 21:55 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 21:57
Хуситы заявили об успешной атаке на "стратегический объект" в Ашкелоне
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Вечером 30 апреля телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), распространил заявление, в котором говорится о запуске беспилотника в сторону Израиля и успешной атаке на "стратегический объект" в Ашкелоне.

В Израиле не было сигналов тревоги.

По сообщению арабской редакции российского агентства "Спутник", беспилотник был перехвачен и сбит над территорией Синайского полуострова.

Израиль
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