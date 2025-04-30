Яир Нетаниягу намекнул на причастность левых к лесным пожарам

Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, высказался в своем Х-блоге по поводу лесных пожаров и отмены церемонии зажжения факелов в Иерусалиме, которая традиционно открывает торжества, посвященные Дню Независимости Израиля.

В своем посте он написал: "Что-то здесь настораживает… В последние недели левые "капланисты" буквально неистовствовали, пытаясь сорвать празднование Дня независимости и церемонию зажжения памятных факелов. Я искренне надеюсь, что поджоги были совершены исключительно арабами, без какого-либо участия евреев".

Стоит отметить, что церемония зажжения памятных факелов была официально отменена исключительно из-за неблагоприятных погодных условий и интенсивных лесных пожаров, бушующих вблизи Иерусалима.