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Израиль

Яир Нетаниягу намекнул на причастность левых к лесным пожарам

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 30 апреля 2025 г., 21:30 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 21:57
Яир и Биньямин Нетаниягу
Aleksey Nikolskyi/Sputnik Kremlin Pool Photo via AP, File

Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, высказался в своем Х-блоге по поводу лесных пожаров и отмены церемонии зажжения факелов в Иерусалиме, которая традиционно открывает торжества, посвященные Дню Независимости Израиля.

В своем посте он написал: "Что-то здесь настораживает… В последние недели левые "капланисты" буквально неистовствовали, пытаясь сорвать празднование Дня независимости и церемонию зажжения памятных факелов. Я искренне надеюсь, что поджоги были совершены исключительно арабами, без какого-либо участия евреев".

Стоит отметить, что церемония зажжения памятных факелов была официально отменена исключительно из-за неблагоприятных погодных условий и интенсивных лесных пожаров, бушующих вблизи Иерусалима.

Израиль
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