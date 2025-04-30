Подано обвинение против жителей Иерусалима, пытавшихся вступить в "Исламское государство"

В среду, 30 апреля, в окружной суд Иерусалима прокуратурой было подано обвинительное заключение против двух жителей Иерусалима – родственников, Хусама Агалина (34 года) и Малика Абдуллы (20 лет), задержанных ранее по подозрению в попытке вступить в ряды террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Следствием было установлено, что Хусам Агалин, работавший бухгалтером в иерусалимском Вакфе, внимательно следил за деятельностью ИГ. В октябре 2024 года он решил присоединиться к организации и с этой целью связался с администратором группы ИГ в Facebook, который направил его к человеку в организации, с которым он связался в Telegram. Они поговорили и запланировали, что Агалин приедет в Африку и присоединится к организации вместе со своим шурином Маликом Абдуллой. Агалин уволился с работы, и они с Абдуллой отправились в Турцию через Иорданию, поддерживая при этом связь с другим членом ИГ. Обвиняемые вылетели из Иордании в Турцию и начали готовиться к перелету в Эфиопию, однако потом решили вернуться в Израиль через Иорданию, были арестованы иорданскими властями, а затем были переданы властям Израиля.