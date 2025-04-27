Арестованы двое жителей Иерусалима, планировавшие присоединиться к "Исламскому государству"
время публикации: 27 апреля 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 18:41
Двое жителей одного из арабских кварталов Иерусалима были арестованы после возвращения из-за границы, где они вели переговоры о присоединении к террористической организации "Исламское государство".
Задержанным 19 лет и 34 года, они были взяты под стражу около недели назад, но только 27 апреля эта информация была разрешена к публикации.
Переговоры о вступлении в ИГ задержанные вели во время визита в Турцию и Иорданию.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 апреля 2025