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Израиль

Арестованы двое жителей Иерусалима, планировавшие присоединиться к "Исламскому государству"

Исламский джихад
Исламское государство
время публикации: 27 апреля 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 18:41
Арестованы двое жителей Иерусалима, планировавшие присоединиться к "Исламскому государству"
AP Photo/Hussein Malla

Двое жителей одного из арабских кварталов Иерусалима были арестованы после возвращения из-за границы, где они вели переговоры о присоединении к террористической организации "Исламское государство".

Задержанным 19 лет и 34 года, они были взяты под стражу около недели назад, но только 27 апреля эта информация была разрешена к публикации.

Переговоры о вступлении в ИГ задержанные вели во время визита в Турцию и Иорданию.

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