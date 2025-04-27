Арестованы двое жителей Иерусалима, планировавшие присоединиться к "Исламскому государству"

Двое жителей одного из арабских кварталов Иерусалима были арестованы после возвращения из-за границы, где они вели переговоры о присоединении к террористической организации "Исламское государство".

Задержанным 19 лет и 34 года, они были взяты под стражу около недели назад, но только 27 апреля эта информация была разрешена к публикации.

Переговоры о вступлении в ИГ задержанные вели во время визита в Турцию и Иорданию.