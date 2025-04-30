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Израиль

Лесные пожары: полиция предупредила о возможной эвакуации жителей еще пяти поселков

время публикации: 30 апреля 2025 г., 13:12 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 13:19
Лесные пожары: полиция предупредила о возможной эвакуации жителей еще пяти поселков
Пресс-служба МАДА

Полиция уведомила о возможной эвакуации из-за распространения лесного пожара жителей поселков Нахшон, Бкоа, Месилат Цион, Тарум и Таоз (Иудейская низменность).

Ранее были эвакуированы жители и туристы из поселков Неве Шалом и Латрун.

Трасса 3 на участке Латрун-Нахшон закрыта для движения в обоих направлениях.

Сухая и жаркая погода, сопровождаемая сильным ветром, способствует быстрому распространению пламени.

Израиль
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