Из-за погодных условий церемония зажжения факелов может быть отменена

Министр транспорта и глава правительственной комиссии по церемониям Мири Регев сообщила, что проведет совещание по оценке ситуации в связи с пожарами и погодными условиями.

В ходе совещания будет принято решение, проводить ли традиционную церемонию зажжения факелов Дня Независимости. Эта церемония должна начаться в 19:45 на горе Герцля в Иерусалиме.

Как сообщает журналист Амит Сегаль, в комиссии по церемониям ждут еще один прогноз погоды, в частности ожидающихся в вечерние час скорости и направления ветра. По сообщению Сегаля, если к 13:30 прогноз не изменится, церемония будет отменена.