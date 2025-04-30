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Израиль

Из-за погодных условий церемония зажжения факелов может быть отменена

Погода
Пожары
время публикации: 30 апреля 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 12:38
Мири Регев
Chaim Goldberg/Flash90

Министр транспорта и глава правительственной комиссии по церемониям Мири Регев сообщила, что проведет совещание по оценке ситуации в связи с пожарами и погодными условиями.

В ходе совещания будет принято решение, проводить ли традиционную церемонию зажжения факелов Дня Независимости. Эта церемония должна начаться в 19:45 на горе Герцля в Иерусалиме.

Как сообщает журналист Амит Сегаль, в комиссии по церемониям ждут еще один прогноз погоды, в частности ожидающихся в вечерние час скорости и направления ветра. По сообщению Сегаля, если к 13:30 прогноз не изменится, церемония будет отменена.

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