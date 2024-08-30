Разрешено к публикации имя пилота, погибшего в результате крушения самолета в округе а-Шарон

Разрешено к публикации имя пилота, погибшего 30 августа в результате крушения самолета возле поселка Кфар-Гликсон недалеко от перекрестка Ирон в округе а-Шарон. Это – 59-летний Шломо Дагани из Рамат а-Шарона.

Дагани, подполковник запаса, был профессиональным пилотом вертолетов, инструктором летной школы. У него остались жена и трое детей.

В пятницу утром он, взяв на борт пассажира, совершал прогулочный полет. В результате крушения пассажир, мужчина примерно 50 лет, получил травмы средней тяжести.