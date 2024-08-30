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Израиль

Разрешено к публикации имя пилота, погибшего в результате крушения самолета в округе а-Шарон

время публикации: 30 августа 2024 г., 16:58 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 17:11
Разрешено к публикации имя пилота, погибшего в результате крушения самолета в округе а-Шарон
Пресс-служба МАДА

Разрешено к публикации имя пилота, погибшего 30 августа в результате крушения самолета возле поселка Кфар-Гликсон недалеко от перекрестка Ирон в округе а-Шарон. Это – 59-летний Шломо Дагани из Рамат а-Шарона.

Дагани, подполковник запаса, был профессиональным пилотом вертолетов, инструктором летной школы. У него остались жена и трое детей.

В пятницу утром он, взяв на борт пассажира, совершал прогулочный полет. В результате крушения пассажир, мужчина примерно 50 лет, получил травмы средней тяжести.

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