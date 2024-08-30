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Израиль

В округе а-Шарон разбился легкий самолет: один погибший, один раненый

время публикации: 30 августа 2024 г., 09:06 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 09:06
В округе а-Шарон разбился легкий самолет: один погибший, один раненый
Пресс-служба МАДА

Легкий самолет, в котором находились два человека, разбился на открытой местности возле поселка Кфар-Гликсон недалеко от перекрестка Ирон в округе а-Шарон.

Прибывшие на место медики службы скорой помощи попытались спасти мужчину в возрасте около 60 лет, получившего критические ранения, однако в итоге были вынуждены констатировать факт его смерти.

Второй пассажир, мужчина в возрасте около 50 лет, получил травмы средней степени тяжести.

Израиль
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