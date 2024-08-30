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Израиль

"Аль-Маядин" со ссылкой на источник в ХАМАСе: "переговоры в Дохе провалились"

время публикации: 30 августа 2024 г., 16:44 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 16:48
"Аль-Маядин" со ссылкой на источник в ХАМАСе: "переговоры в Дохе провалились"
Oren Cohen/Flash90

Высокопоставленный источник в ХАМАСе сообщил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", связанному с "Хизбаллой", что "переговоры в Дохе провалились".

Он добавил, что участникам переговоров не удалось убедить Израиль отказаться от присутствия в Филадельфийском коридоре или снять "вето" на освобождение 65 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному сроку. По словам источника, Египет, Катар и США "разочарованы" поведением Израиля.

Как сообщалось ранее, военно-политический кабинет Израиля принял решение утвердить карты, на которых обозначено присутствие ЦАХАЛа в "Филадельфийском коридоре" – на границе между Газой и Египтом.

Фактически это означает, что правительство утвердило, что ЦАХАЛ остается на данной территории, вопреки позиции министра обороны Йоава Галанта.

Как отмечалось ранее, власти Египта возражают против постоянного присутствия ЦАХАЛа в "Филадельфийском коридоре", но более всего Каир опасается того, что израильские военные сохранят контроль над КПП "Рафиах".

Израиль
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