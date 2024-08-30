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Израиль

В субботу вечером в Тель-Авиве пройдет демонстрация протеста: список перекрываемых улиц

время публикации: 30 августа 2024 г., 14:35 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 14:35
В субботу вечером в Тель-Авиве пройдет демонстрация протеста: список перекрываемых улиц
Itai Ron/Flash90

Полиция разрешила проведение в субботу вечером на перекрестке Каплан неподалеку от торгового центра Азриэли в Тель-Авиве многотысячной демонстрации протеста. Для безопасности участников акции некоторые улицы перед началом демонстрации будут перекрыты.

Перед началом акции, начиная с 17:30, для транспортного движения будут закрыты следующие улицы:

– Каплан на участке от Ибн Гвироль до Менахем Бегин в обоих направлениях;

– Менахем Бегин от шдерот Шауль а-Мелех до Хашмонаим в обоих направлениях;

– Ласков от Карлибах до Каплан в северном направлении;

– Хефтман от Шпринцак до Ласков в западном направлении;

– Леонардо да Винчи от Хефтман до Каплан в северном направлении;

– Дубнов от шдерот Шауль а-Мелех до Каплан в южном направлении;

– Даниэль Фриш от Ибн Гвироль до Дубнов в восточном направлении;

– Выезды на развязку а-Шалом будут закрыты с севера и с юга.

В дальнейшем возможно перекрытие следующих улиц:

– Дерех Намир Мордехай от Арлозоров в южном направлении;

– Шдерот Шауль а-Мелех от Арлозоров в южном направлении;

– Дерех Менахем Бегин со стороны Рамат-Гана будет перекрыта от Аль Парашат Драхим в западном направлении.

Водителям следует выполнять указания полицейских, изменения транспортного сообщения будут фигурировать в навигационной программе WAZE.

Израиль
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