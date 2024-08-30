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Израиль

Штаб семей похищенных: пусть Нетаниягу признает, что отказывается спасать живых и возвращать мертвых

время публикации: 30 августа 2024 г., 21:43 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 21:47
Штаб семей похищенных: пусть Нетаниягу признает, что отказывается спасать живых и возвращать мертвых
Avshalom Sassoni/Flash90

Близкие израильтян, находящихся в плену ХАМАСа, выразили свое возмущение решением военно-политического кабинета утвердить карты, на которых обозначено присутствие ЦАХАЛа в "Филадельфийском коридоре" – на границе между Газой и Египтом.

Фактически это означает, что правительство утвердило, что ЦАХАЛ остается на данной территории, вопреки позиции министра обороны Йоава Галанта.

Штаб семей похищенных потребовал, чтобы премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что "отказывается спасать жизни живых и возвращать тела мертвых заложников ради контроля над Филадельфийским коридором".

СМИ также сообщают о бурной дискуссии, которая разгорелась на заседании кабинета министров. Позицию министра обороны поддерживали начальник Генштаба Герци А-Леви и глава "Мосада" Давид Барнеа.

Израиль
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