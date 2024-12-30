"Отнял у подростка окурок и потушил у него на шее": обвинения против полицейского

Отдел расследования преступлений, совершенных полицейскими, (МАХАШ) подал в мировой суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против бойца пограничной полиции МАГАВ. Он обвиняется в нападении на подростка и причинении ему телесных повреждений.

По данным обвинительного заключения, в период празднования Дня Независимости группа бойцов МАГАВ патрулировала территорию города. На определенном этапе обвиняемый подошел к 14-летнему подростку, который гулял по улице с друзьями, и спросил его, что он курит.

Затем обвиняемый отнял у подростка окурок и потушил его о кожу на шее подростка, что привело к ожогу.

В полицию была подана жалоба, расследованием занимался МАХАШ – отдел расследования преступлений, совершенных полицейскими, при государственной прокуратуре.