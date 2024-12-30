"Исламский джихад" взял на себя ответственность за ракетные обстрелы

Представители "Бригад Аль-Кудс", военизированного подразделения террористической группировки "Исламский джихад", заявили о своей ответственности за ракетные обстрелы израильской территории из Бейт-Хануна в течение двух последних дней.

Напомним, накануне глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа Авихай Эдраи призвал немедленно эвакуироваться жителей районов сектора Газы, откуда ведется ракетный обстрел израильской территории.

Свое сообщение он проиллюстрировал картой сектора Газы, разбитой на квадраты. Приказ о немедленной эвакуации относится к квадратам D1 и D3 – жителям районов Ан-Наср, аль-Ауда, Аль-Мурабитин.

"Это предварительное предупреждение перед атакой, – гласит публикация. – Террористические организации вновь запускают ракеты из этих районов, о чем неоднократно уже сообщалось ранее. Для вашей безопасности немедленно переместитесь в укрытия в центре города Газа".