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Израиль

Суд запретил публиковать имя подозреваемого в педофилии: у него восемь детей

Суд
Сексуальное насилие
Расследование
Дети
время публикации: 30 декабря 2024 г., 16:55 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 17:14
Суд запретил публиковать имя подозреваемого в педофилии: у него восемь детей
AP Photo/Jean-Francois Badias

Мировой суд Иерусалима распорядился освободить подозреваемого в сексуализированном насилии в отношении детей педагога под домашний арест. Суд также запретил публиковать имя подозреваемого.

В своем решении судья Хави Токер указала на необходимость учитывать тот факт, что у подозреваемого в педофилии восемь детей. Сам подозреваемый на допросе признался в инкриминируемых ему преступлениях.

По сообщению новостной службы "КАН", педагог подозревается в совершении сексуализированного насилия в отношении детей во время занятий в школе "Кнессет Иегуда" в Иерусалиме, а также в синагоге. Полиция просила опубликовать имя подозреваемого, чтобы найти других возможных жертв, однако суд отказал.

Судья распорядилась освободить подозреваемого под домашний арест, поскольку полиция не продемонстрировала прогресса в расследовании. Полиция попросила отложить исполнение решения суда для рассмотрения вопроса об апелляции.

Адвокат подозреваемого утверждает, что права его подзащитного были нарушены, ему не дали возможности проконсультироваться с адвокатом перед допросом, и его безосновательно держали шесть дней под арестом.

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