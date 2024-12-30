Уровень воды в Кинерете поднялся до отметки -211,32

Благодаря обильным осадкам последних дней уровень воды в озере Кинерет поднялся до отметки -211,32. До верхней красной линии осталось 2,52 метра.

Напомним, по прогнозам метеослужбы Израиля, с утра понедельника, 30 декабря, до середины дня вторника, 31 декабря, ожидаются существенные объемы осадков: 40-60 мм, в среднем, по стране.

На сайте метеорологической службы в "желтой зоне" по количеству осадков находится вся территория Израиля с севера до Беэр-Шевы. В горных районах центральной части Израиля, в южной части Центрального округа, в округе Шфела, в прибрежных районах, а также в северной Самарии ожидаются 50-75 мм осадков, в Иорданской долине, в Иудейской пустыне и в районе Мертвого моря ожидается 5-10 мм осадков.

Существует опасность подтоплений в низинах, крайне опасно входить пешком и въезжать на транспорте в русла ручьев и рек до полного спада уровня воды, запрещено также приближаться к берегам во время наводнений из-за опасности обрушения берега.