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Израиль

Уровень воды в Кинерете поднялся до отметки -211,32

Погода
Климат
Дожди
Кинерет
время публикации: 30 декабря 2024 г., 16:29 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 16:29
Уровень воды в Кинерете поднялся до отметки -211,32
Michael Giladi/Flash90

Благодаря обильным осадкам последних дней уровень воды в озере Кинерет поднялся до отметки -211,32. До верхней красной линии осталось 2,52 метра.

Напомним, по прогнозам метеослужбы Израиля, с утра понедельника, 30 декабря, до середины дня вторника, 31 декабря, ожидаются существенные объемы осадков: 40-60 мм, в среднем, по стране.

На сайте метеорологической службы в "желтой зоне" по количеству осадков находится вся территория Израиля с севера до Беэр-Шевы. В горных районах центральной части Израиля, в южной части Центрального округа, в округе Шфела, в прибрежных районах, а также в северной Самарии ожидаются 50-75 мм осадков, в Иорданской долине, в Иудейской пустыне и в районе Мертвого моря ожидается 5-10 мм осадков.

Существует опасность подтоплений в низинах, крайне опасно входить пешком и въезжать на транспорте в русла ручьев и рек до полного спада уровня воды, запрещено также приближаться к берегам во время наводнений из-за опасности обрушения берега.

Израиль
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