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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео ХАМАСа: боевики закладывают бомбу возле больницы в Джабалии

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 30 декабря 2024 г., 20:06 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 20:06
ЦАХАЛ опубликовал видео ХАМАСа: боевики закладывают бомбу возле больницы в Джабалии
Пресс-служба ЦАХАЛа

В понедельник, 30 декабря, пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео, снятое боевиками ХАМАСа при закладке взрывного устройства в Джабалии. Это видео было обнаружено израильскими военными в ходе операции на севере сектора Газы.

Пресс-служба отмечает, что взрывное устройство было установлено боевиками ХАМАСа в 45 метрах от Индонезийской больницы.

"Это еще один пример циничного использования ХАМАСом населения и гражданских учреждений для террористической деятельности в нарушение всех международных законов", – подчеркивается в сообщении пресс-службы.

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