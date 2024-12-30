ЦАХАЛ опубликовал видео ХАМАСа: боевики закладывают бомбу возле больницы в Джабалии

В понедельник, 30 декабря, пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео, снятое боевиками ХАМАСа при закладке взрывного устройства в Джабалии. Это видео было обнаружено израильскими военными в ходе операции на севере сектора Газы.

Пресс-служба отмечает, что взрывное устройство было установлено боевиками ХАМАСа в 45 метрах от Индонезийской больницы.

"Это еще один пример циничного использования ХАМАСом населения и гражданских учреждений для террористической деятельности в нарушение всех международных законов", – подчеркивается в сообщении пресс-службы.