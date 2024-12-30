40 см снега выпало на вершине Хермона, температура опустилась до -3 градусов

Горнолыжный курорт на горе Хермон остается закрытым, он все еще объявлен военной зоной. Тем не менее, руководство комплекса продолжает сообщать погодные условия, заставляя любителей лыжного отдыха вздыхать.

В понедельник утром на сайте горнолыжного комплекса Хермон сообщалось, что снег продолжал идти всю ночь, и снегопад не утихает. На вершине Хермона выпало 40 сантиметров снега, температура опустилась до -3 градусов мороза, на нижнем уровне толщина снежного покрова достигает 30 сантиметров, температура -1 градус.

Напоминаем, посещение Хермона запрещено, территория курорта все еще является закрытой военной зоной из-за продолжающихся действий ЦАХАЛа на юге Ливана и Сирии и возможных обстрелов израильской территории (несмотря на действие соглашения о прекращении огня в Ливане).

В этом зимнем сезоне первый снегопад на Хермоне был в конце ноября.

В прошлом зимнем сезоне последний снегопад на Хермоне фиксировали 24 февраля 2024 года.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.