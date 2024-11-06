"Чудесный улов рыб" в Новом Завете имеет научное объяснение

Ученые из Лимнологической лаборатории Кинерета и Института Вулкани пришли к выводу, что "чудесному улову рыбы" Иисусом Христом можно дать научное объяснение, не связанное с чудесами.

В работе, опубликованной в журнале Water Resources Research, ученые описали естественные процессы развития популяций рыбы в озере Кинерет, упоминаемом в Библии.

В Новом Завете есть два примера, когда Иисус превращает несколько рыб во множество: один – в книге Луки, другой – в книге Иоанна. Эти события описывались христианами как чудеса на протяжении почти 2000 лет. В новой работе команда исследователей попыталась выяснить, есть ли другое объяснение внезапному увеличению количества рыб, описанному в Новом завете.

В ходе работы в озеро были погружены датчики температуры и приборы для измерения уровня кислорода, также были проверены скорость и направление ветра и отмечены современные сведения о вымирании рыбы в Кинерете.

Ученые обнаружили короткие периоды, когда ветер, дующий на поверхности озера, достигает достаточной силы, чтобы вытягивать кислород из его глубин, практически не оставляя его для водных обитателей.

В результате происходит внезапное вымирание, которое для человека, находящегося на берегу или в лодке, выглядит как огромное количество рыбы, медленно поднимающейся к поверхности озера.

Исследователи отмечают, что озеро Кинерет естественным образом стратифицировано – в нем есть холодный нижний уровень с низким содержанием кислорода и верхний, более теплый и богатый кислородом слой, где и обитает рыба. Ученые обнаружили, что время от времени эти уровни смешиваются, в результате чего рыбам не хватает кислорода. Они погибают и всплывают на поверхность.

Исследователи показали, что те виды рыб, которых больше всего в озере, в моменты вымирания, обычно оказываются у берега, где их можно легко собрать. Ученые обнаружили, что условия в озере во времена Иисуса были похожи на те, которые приводят к современному вымиранию рыбы. Это позволяет предположить, что описанные чудеса были случайными природными событиями.