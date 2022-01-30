Иерусалим:
5 - 11°
Тель-Авив:
7 - 16°
Эйлат:
10 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле30 января 2022 г., 07:33

Впервые в истории президент Израиля с супругой отправились с официальным визитом в ОАЭ

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Впервые в истории президент Израиля с супругой отправились с официальным визитом в ОАЭ

Утром в воскресенье, 30 января, президент Израиля Ицхак Герцог и его жена Михаль вылетели в Объединенные Арабские Эмираты с официальным двухдневным визитом по приглашению наследного принца и фактического правителя ОАЭ Мухаммада бин Зайеда.

Это первый визит президента Израиля в ОАЭ.

В ходе визита Герцог с супругой посетят Дубай и Абу-Даби, и проведут официальную встречу с бин Зайедом, с министром иностранных дел и регионального развития ОАЭ Абдаллой бин Зайедом, с эмиром Дубая (по совместительству – вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ) Мухаммадом бин Рашидом аль-Мактумом.

Также в ходе визита Герцог откроет "День Израиля" на проходящей в ОАЭ международной выставке EXPO 2020


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 января 2022
Президент Израиля Ицхак Герцог посетит ОАЭ с официальным визитом

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:33 Впервые в истории президент Израиля с супругой отправились с официальным визитом в ОАЭ
05:45 Прогноз погоды на 30 января: повышение температуры, переменная облачность
00:38 В южном Тель-Авиве мотоцикл сбил пешехода, пострадали два человека
00:15 В Самарии был обстрелян патрульный джип ЦАХАЛа
21:47 ДТП на шоссе №7, мужчина в тяжелом состоянии
21:21 На базе ВВС Рамат Давид пройдут учения транспортных подразделений
20:49 Пожар на улице Ар Цион в Иерусалиме; погибла женщина
19:59 Служба тыла поможет с проведением тестов на антиген в образовательных учреждениях
19:21 Депутат Кнессета Давид Битан вторично заболел коронавирусной инфекцией
18:16 Умер Орен Шахор, бывший начальник военной разведки ЦАХАЛа
Загрузка...