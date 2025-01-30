Советник Нетаниягу: "С начала 2022 года Израиль принял 95000 репатриантов из России"

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, отвечая на запрос РИА Новости, сообщил, что с начала 2022 года Израиль принял более 95000 репатриантов из России. Общее количество репатриантов составило 143000 человек. Гендельман не стал уточнять, сколько из них вернулись.

23 января агентство ТАСС процитировало заявление президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды, который сообщил: "Число евреев, проживающих в РФ, выросло с начала специальной военной операции, в том числе все те, кто уехал из России после начала СВО, вернулись".

27 января то же агентство опубликовало фрагмент интервью посла Израиля в Москве Симоны Гальперин. К ней обратились с целью получить своего рода подтверждение слов раввина, которые в Израиле были восприняты как откровенная ложь. Евреи, репатриировавшиеся из России в Израиль после 24 февраля 2022 года, когда власти РФ развязали полномасштабную войну против Украины, и живущие в Израиле, недоумевали.

Корреспондент ТАСС так сформулировал свой вопрос послу Симоне Гальперин (видеозапись опубликована агентством): "Известно, что некоторое количество россиян после начала спецоперации на Украине релоцировалось, в том числе в Израиль. Видите ли вы, что люди возвращаются из Израиля в Россию, то есть как бы обратный приток?" Ответ посла Гальперин (дословно, а не так, как приведено в тексте ТАСС): "Да. Да, такое есть. То есть люди оформляют гражданство. Некоторые приезжают в Израиль на какое-то время. Многие... Некоторые... Мы не имеем статистику. Но я знаю, что есть такая... что есть такое – немножко возвращение и сюда, на Россию. Что понятно. У людей здесь работа и жизнь. Так что некоторые продолжают иногда жить "на линии". Израиль признает двойное гражданство. Двойное, тройное, четверное – без проблем. И так же и Россия. Так что это не проблематично".

29 января министерство алии и интеграции Израиля сообщило, что с начала войны между Россией и Украиной министерство приняло десятки тысяч новых репатриантов. "Министерство предоставило им широкий спектр помощи, включая размещение в гостиницах, интенсивное изучение иврита, трудоустройство и специальные программы для детей и подростков", – говорится в заявлении.

Статистические данные

Статистических данных по возвращению репатриантов из Израиля в Россию за последние несколько лет нет. Но действительно есть такие, кто приезжает в Израиль на какое-то время, оформляет гражданство, а потом перебирается в другую страну или возвращается в Россию. В период войны "Железные мечи", начавшейся 7 октября 2023 года после резни, устроенной террористами ХАМАСа около границы Газы, некоторые недавние репатрианты приняли решение покинуть Израиль.

По всей видимости, война в Израиле негативно отразилась на репатриации из других стран. Пока такой статистики не публиковалось.

В июле 2024 года Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные о репатриации за 2023 год, в соответствии с которым в Израиль прибыли 46033 новых гражданина, что на 38,4% меньше, чем в 2022 году. Снижение произошло, главным образом, за счет значительного уменьшения количества репатриантов из Украины: если в 2022 году их было 14656 человек, то в 2023 году из Украины репатриировался всего 2901 человек.

Тем не менее, 2023 год стал вторым годом по количеству репатриантов с 2000 года, на первом месте с рекордными показателями стал 2022 год, год начала развязанной Россией войны в Украине. Всего с момента создания Государства Израиль репатриировались 3460000 человек, и 47% из них репатриировались с 1990 года.

В 2023 году в Израиль прибыли 46033 новых репатриантов. 83,6% из них прибыли из стран бывшего советского блока, в основном, из России – 73% от общего количества приехавших в 2023 году в Израиль репатриантов прибыли из России. 4,6% репатриантов прибыли из Украины, 4,1% – из Беларуси. 5,3% репатриантов прибыли из США и 2,2% – из Франции.

В 2023 году больше всего репатриантов прибыли в Израиль из России, США, Украины, Беларуси и Франции. Более половины из них (64,2%) сразу прибывали в качестве репатриантов, и около трети (35,8%) приехали в статусе туристов и изменили свой статус на репатриантский уже на территории Израиля через МВД.

Наибольшее количество репатриантов прибыли из России – 33116 человек, или 73% от общего количества репатриантов 2023 года. Далее следуют: США (2413 "олим", или 5,3%), Украина (2091 и 4,6%), Беларусь (1840 и 4,1%) и Франция (1006 репатриантов, или 2,2% от общего количества "олим").

Опросы Newsru.co.il

Летом 2024 года проведенный нашей редакцией опрос показал, что абсолютное большинство наших читателей (более 85%) никуда не уезжали из Израиля после начала войны 7 октября 2023 года. Лишь 5% респондентов уезжали из Израиля после 7 октября 2023 года из-за войны (остальные по другим причинам). 9% сказали, что выезжали на короткое время, потом вернулись и продолжают жить в Израиле. Год репатриации (время жизни в стране) незначительно влиял на решения покинуть Израиль во время войны или остаться, показывает наш опрос.

Тогда был задан вопрос: "Задумывались ли вы когда-либо до начала войны в октябре 2023 года о возможности навсегда уехать из Израиля?" Подавляющее большинство (70%) ответили: нет. 25% признались, что задумывались об отъезде.

Другой вопрос звучал так: "После начала войны в октябре 2023 года у вас не возникало желания навсегда уехать из Израиля?" Большинство (64%) отвечали: нет. 29% отвечали: да. Таким образом, война повлияла в этом плане на настроения аудитории, хотя и не очень значительно. При этом репатрианты последних лет реже говорили, что задумывались до войны об отъезде, чем репатрианты 90-х. После начала войны новые репатрианты чаще об этом задумывались, чем "ватики".

До войны, в сентябре 2023 года, мы проводили другой опрос, который показал, что только 10% репатриантов последней волны алии намерены вернуться в страну исхода. И лишь 5% репатриантов из РФ тогда говорили, что хотят вернуться в Россию.

Таким образом, опросы подтверждали "отъездные настроения" у части нашей аудитории, но большинство респондентов никуда не собирались уезжать из Израиля ни до войны, ни после ее начала.