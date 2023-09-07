Итоги опроса NEWSru.co.il: только 10% репатриантов последней волны алии намерены вернуться в страну исхода
Недавно редакция NEWSru.co.il провела опрос "Репатрианты из стран бывшего СССР: кто они?" с целью сопоставления мотивов репатриации представителей разных "волн" алии, составления их "портретов", сравнения уровней доходов и образования, отношения к еврейским традициям, устроенности в Израиле, политических предпочтений, отношения к событиям в мире.
Основные результаты мы публиковали 4 сентября.
Затем нами в отдельную группу были выделены те, кто репатриировался после 24 февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война России против Украины. Таких среди участников опроса было более 500.
Возраст
Средний возраст этой категории репатриантов – около 43 лет. Примерно такой же, как у алии 2014-2021 годов.
При этом "средний" респондент, участвовавший в опросе, прибыл в Израиль в возрасте 35 лет (и прожил в Израиле более 20 лет).
Мотивы отъезда
Среди тех, кто репатриировался после вторжения армии РФ в Украину (после 24.02.2022), самые частые причины отъезда:
- по политическим причинам, 66%
- из-за войны, 60%
- ради будущего детей, 50%
- по личным причинам, 27%
- из-за репрессий, 24%
- по экономическим причинам, 15%
- с целью воссоединения семьи, 10%
- по сионистским мотивам, 10%
Основное отличие от тех, кто прибыл в 2014-2021 годах – война стала одним из доминирующих факторов. "Политика" доминировала и в случае предыдущей волны алии. В среднем среди всех участников опроса превалирует фактор заботы о будущем детей.
Из какой страны прибыли
После 24.02.2022 – 84% из России, 11% из Украины, 4% из Беларуси.
2014-2021 годы – 71% из России, 26% из Украины, 2% из Беларуси.
Как и ожидалось, после начала полномасштабной войны поток из РФ усилился. Почему не усилился одновременно поток из Украины, тоже понятно: мужчин призывного возраста перестали выпускать, страны Европы предоставляют по многим параметрам лучшие условия (в том числе евреям), чем Израиль – это касается и бюрократии.
Доля людей с высшим образованием
После 24.02.2022 – 47% высшее техническое или физико-математическое, 29% высшее гуманитарное, 6% высшее медицинское, 5% высшее педагогическое, 13% другое высшее.
2014-2021 годы – 48% высшее техническое или физико-математическое, 31% высшее гуманитарное, 6% высшее медицинское, 2% высшее педагогическое, 11% другое высшее.
В среднем за все годы – 46% высшее техническое или физико-математическое, 17% высшее гуманитарное, 7% высшее медицинское, 5% высшее педагогическое, 9% другое высшее.
Только одно заметное отличие алии 2014-2023 годов от "среднего" показателя: больше доля людей с гуманитарным высшим образованием.
Про доходы и устроенность в Израиле говорить отдельно смысла не имеет (как и про владение ивритом). Как и ожидалось, опрос показал, что прибывшие недавно в среднем устроены хуже и зарабатывают меньше, чем те, кто прибыл давно.
О возможном возвращении или отъезде в другую страну
Справедливо ли предположение, что многие представители последней волны алии вернутся в страну исхода, как только закончится война и сменится власть, и многие ли из них уже сейчас думают о переезде в другую страну (не в страну исхода)?
Алия после 24.02.2022 – 10% хотят вернуться в страну исхода (64% не хотят), 8% планируют переезд в другую страну (70% не планируют).
А что говорит по этому поводу "средний" респондент?: 5% хотят вернуться в страну исхода (87% не хотят), 8% планируют переезд в другую страну (80% не планируют).
Оказывается, отличия не так уж велики, и заявления "они все вернутся в Россию, как только Путина не будет", неверны.
Репатрианты из стран бывшего СССР: кто они? Итоги опроса