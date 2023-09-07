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    В Израиле

    Итоги опроса NEWSru.co.il: только 10% репатриантов последней волны алии намерены вернуться в страну исхода

    Эксклюзив NEWSru Israel
    время публикации: | последнее обновление:
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    Итоги опроса NEWSru.co.il: только 10% репатриантов последней волны алии намерены вернуться в страну исхода
    AP Photo/Pavel Golovkin

    Недавно редакция NEWSru.co.il провела опрос "Репатрианты из стран бывшего СССР: кто они?" с целью сопоставления мотивов репатриации представителей разных "волн" алии, составления их "портретов", сравнения уровней доходов и образования, отношения к еврейским традициям, устроенности в Израиле, политических предпочтений, отношения к событиям в мире.

    Основные результаты мы публиковали 4 сентября.

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    Затем нами в отдельную группу были выделены те, кто репатриировался после 24 февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война России против Украины. Таких среди участников опроса было более 500.

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    Возраст

    Средний возраст этой категории репатриантов – около 43 лет. Примерно такой же, как у алии 2014-2021 годов.

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    При этом "средний" респондент, участвовавший в опросе, прибыл в Израиль в возрасте 35 лет (и прожил в Израиле более 20 лет).

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    Мотивы отъезда

    Среди тех, кто репатриировался после вторжения армии РФ в Украину (после 24.02.2022), самые частые причины отъезда:
    - по политическим причинам, 66%
    - из-за войны, 60%
    - ради будущего детей, 50%
    - по личным причинам, 27%
    - из-за репрессий, 24%
    - по экономическим причинам, 15%
    - с целью воссоединения семьи, 10%
    - по сионистским мотивам, 10%

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    Основное отличие от тех, кто прибыл в 2014-2021 годах – война стала одним из доминирующих факторов. "Политика" доминировала и в случае предыдущей волны алии. В среднем среди всех участников опроса превалирует фактор заботы о будущем детей.

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    Из какой страны прибыли

    После 24.02.2022 – 84% из России, 11% из Украины, 4% из Беларуси.

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    2014-2021 годы – 71% из России, 26% из Украины, 2% из Беларуси.

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    Как и ожидалось, после начала полномасштабной войны поток из РФ усилился. Почему не усилился одновременно поток из Украины, тоже понятно: мужчин призывного возраста перестали выпускать, страны Европы предоставляют по многим параметрам лучшие условия (в том числе евреям), чем Израиль – это касается и бюрократии.

    Доля людей с высшим образованием

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    После 24.02.2022 – 47% высшее техническое или физико-математическое, 29% высшее гуманитарное, 6% высшее медицинское, 5% высшее педагогическое, 13% другое высшее.

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    2014-2021 годы – 48% высшее техническое или физико-математическое, 31% высшее гуманитарное, 6% высшее медицинское, 2% высшее педагогическое, 11% другое высшее.

    В среднем за все годы – 46% высшее техническое или физико-математическое, 17% высшее гуманитарное, 7% высшее медицинское, 5% высшее педагогическое, 9% другое высшее.

    Только одно заметное отличие алии 2014-2023 годов от "среднего" показателя: больше доля людей с гуманитарным высшим образованием.

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    Про доходы и устроенность в Израиле говорить отдельно смысла не имеет (как и про владение ивритом). Как и ожидалось, опрос показал, что прибывшие недавно в среднем устроены хуже и зарабатывают меньше, чем те, кто прибыл давно.

    О возможном возвращении или отъезде в другую страну

    Справедливо ли предположение, что многие представители последней волны алии вернутся в страну исхода, как только закончится война и сменится власть, и многие ли из них уже сейчас думают о переезде в другую страну (не в страну исхода)?

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    Алия после 24.02.2022 – 10% хотят вернуться в страну исхода (64% не хотят), 8% планируют переезд в другую страну (70% не планируют).

    А что говорит по этому поводу "средний" респондент?: 5% хотят вернуться в страну исхода (87% не хотят), 8% планируют переезд в другую страну (80% не планируют).

    Оказывается, отличия не так уж велики, и заявления "они все вернутся в Россию, как только Путина не будет", неверны.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Сентября 2023
    Репатрианты из стран бывшего СССР: кто они? Итоги опроса
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