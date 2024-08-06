ЦАХАЛ: несколько мирных граждан были ранены в результате атаки БПЛА
время публикации: 06 августа 2024 г., 13:45 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 13:50
ЦАХАЛ опубликовал уточненные сведения: с 12:24 было зафиксировано проникновение нескольких БПЛА из Ливана в воздушное пространство Израиля. Один беспилотник был перехвачен. Другой упал к югу от Нагарии, несколько мирных граждан получили ранения.
В связи с угрозой была активизирована тревога.
Кроме того, ЦАХАЛ сообщает, что тревоги до этой атаки в Верхней Галилее и тревога в Акко после этой атаки были ложными.
Ссылки по теме