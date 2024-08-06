ЦАХАЛ: несколько мирных граждан были ранены в результате атаки БПЛА

ЦАХАЛ опубликовал уточненные сведения: с 12:24 было зафиксировано проникновение нескольких БПЛА из Ливана в воздушное пространство Израиля. Один беспилотник был перехвачен. Другой упал к югу от Нагарии, несколько мирных граждан получили ранения.

В связи с угрозой была активизирована тревога.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщает, что тревоги до этой атаки в Верхней Галилее и тревога в Акко после этой атаки были ложными.