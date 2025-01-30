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Израиль

Уничтожены террористы, ответственные за убийство Эвьятара Бен-Иегуды

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 30 января 2025 г., 15:57 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 15:57
Уничтожены террористы, ответственные за убийство Эвьятара Бен-Иегуды
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК уничтожили с воздуха около десяти террористов, в том числе двоих, которые были ответственны за взрыв бомбы, убившей старшего сержанта резерва Эвьятара Бен-Иегуду и ранившей еще троих военнослужащих.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, совместная операция ЦАХАЛа и ШАБАКа была осуществлена в среду вечером: ВВС нанесли удар с воздуха по группе вооруженных террористов в районе Тамун.

В результате этой операции были ликвидированы около десяти боевиков, в том числе Умар Бшарат и Мунтасер Бани Уда, которые причастны к взрыву, 20 января 2025 года унесшему жизнь Эвьятара Бен-Иегуды. Эти двое были причастны и к другим терактом со стрельбой и применением взрывных устройств.

Израиль
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