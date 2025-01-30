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Израиль

Освобожденные заложники будут размещены в четырех больницах, их состояние здоровья в норме

Больницы
Заложники
время публикации: 30 января 2025 г., 15:42 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 16:12
Агам Бергер с родителями в вертолёте по пути в больницу "Бейлинсон"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Заместитель генерального директора министерства здравоохранения доктор Сефи Менделович выступил с заявлением для прессы в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Он сообщил, что медицинское состояние всех восьмерых возвращающихся, по данным первичного осмотра, в норме.

"Сейчас мы занимаемся размещением возвращающихся в четырех различных больницах, – отметил он. – Я рад сообщить, что все возвращающиеся прошли первичную медицинскую проверку, их состояние в норме".

Менделович сообщил, что Агам Бергер воссоединилась со своей семьей и со своими подругами Даниэлой, Кариной, Наамой и Лири в больнице "Бейлинсон".

Израиль
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