Освобожденные заложники будут размещены в четырех больницах, их состояние здоровья в норме

Заместитель генерального директора министерства здравоохранения доктор Сефи Менделович выступил с заявлением для прессы в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Он сообщил, что медицинское состояние всех восьмерых возвращающихся, по данным первичного осмотра, в норме.

"Сейчас мы занимаемся размещением возвращающихся в четырех различных больницах, – отметил он. – Я рад сообщить, что все возвращающиеся прошли первичную медицинскую проверку, их состояние в норме".

Менделович сообщил, что Агам Бергер воссоединилась со своей семьей и со своими подругами Даниэлой, Кариной, Наамой и Лири в больнице "Бейлинсон".