ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что представители "Красного Креста" передали семь заложников – двух граждан Израиля и пять граждан Таиланда, освобожденных сегодня террористами в Хан-Юнисе в рамках соглашения о прекращении огня и "обмене пленными". Ранее была освобождена еще одна заложница.

Таким образом, восемь заложников, которых террористы удерживали в Газе 482 дня, вернулись в Израиль.

Освобождены трое израильтян – 21-летняя Агам Бергер, 29-летняя Арбель Иехуд и 80-летний Гади Мозес.

Имена освобожденных граждан Таиланда: Таенна Понгсак (Thaenna Pongsak), Сатхиан Суваннахан (Sathian Suwannakhan), Сриаун Ватчара (Sriaoun Watchara), Саэтао Банават (Saethao Bannawat) и Румнао Сурасак (Rumnao Surasak) .

Агам Бергер была освобождена террористами ХАМАСа в районе Джабалии, на севере сектора Газы. Остальные заложники были освобождены в районе Хан-Юниса, на юге сектора.

Около 14:00 автомобили с двумя израильтянами и пятерыми таиландцами прибыли на территорию Израиля и направились в первичный пункт встречи, где Арбель Иехуд и Гади Мозес должны встретиться со своими близкими, а пятерых граждан Таиланда ожидают представители диппредставительства Таиланда. Примерно через полчаса они прибыли в первичный пункт встречи.

Израиль приостановил процесс освобождения заключенных, которые должны выйти на свободу в обмен на Арбель Иехуд, Агам Бергер, Гади Мозеса и пятерых таиландцев: причиной этого решения стал хаос, сопровождавший передачу заложников представителям "Красного Креста" в Хан-Юнисе.

Распоряжение приостановить освобождение террористов поступило от политического руководства страны: глава правительства Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац требуют гарантий, что освобождение следующих партий заложников будет происходить в безопасной обстановке.

Ранее Израиль связался с посредниками из Катара и Египта, чтобы выразить свое возмущение по поводу тяжелых кадров, сопровождавших освобождение заложников: их окружили толпы вооруженных боевиков, которые залезали на машину "Красного Креста" и кричали. Заложников их конвоиры протискивали через плотно сомкнутые ряды боевиков: напомним, речь идет о 80-летнем Гади Мозесе и о 29-летней Арбель Иехуд.

Об освобождаемых сегодня заложниках

Гади Мозесу на момент похищения было 79 лет, свой восьмидесятилетний юбилей он встретил в плену ХАМАСа. Его жену Эфрат Кац, с которой Гади прожил 19 лет, террористы ХАМАСа убили в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Дочь Эфрат Дорон Кац-Ашер и двое ее детей Авив и Раз были также похищены террористами, их освободили в ходе первой сделки 24 ноября 2023 года. Бывшая жена Гади Мозеса, 77-летняя Маргалит Берта Мозес, также угнанная 7 октября в Газу, была тоже освобождена 24 ноября в ходе первой сделки с ХАМАСом.

Арбель Иехуд 29 лет. Она была похищена из кибуца Нир-Оз вместе с ее возлюбленным 27-летним Ариэлем Кунио. Он до сих пор остается в плену ХАМАСа, также как и его брат Давид Кунио. Арбель Иехуд и Ариэль Кунио выросли вместе в кибуце Нир-Оз. На какое-то время Арбель покинула кибуц, однако несколько лет назад вернулась, и тогда начались ее отношения с Ариэлем. До "черной субботы 7 октября Арбель Иехуд и Ариэль Кунио были вместе около семи лет. 7 октября террористы убили собаку Арбель и Ариэля, которую они взяли из приюта всего за несколько дней до резни. Брат Арбель, парамедик Долев Иехуд, был убит террористами в "черную субботу".

Агам Бергер 21 год, она военнослужащая ЦАХАЛа, наблюдательница. На базе в Нахаль-Оз она успела прослужить всего один день, изначально ее должны были назначить в Керем-Шалом. На второй день своей службы Агам была похищена террористами. Агам Бергер играет на скрипке, и ее фотографии со скрипкой в руках запомнились всем израильтянам в период борьбы за освобождение заложников.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

30 января в обмен на освобождение восьми заложников – трех израильтян и пяти граждан Таиланда – из израильских тюрем выпустят 110 террористов. В их числе террористы-убийцы, осужденные на пожизненные сроки, а также "шериф Дженина" Захария Зубейди.

В обмен на освобождение военнослужащей Агам Бергер будут освобождены 30 террористов, осужденных на пожизненные сроки, и еще 20 заключенных, отбывающих наказание за террор. В обмен на освобождение Арбель Иехуд будут освобождены 30 несовершеннолетних и женщин. В обмен на освобождение Гади Мозеса будут освобождены 30 заключенных, трое из которых были осуждены на пожизненные сроки.

Среди выходящих на свободу террористов:

Мухаммад Абу Уарда – активист ХАМАСа, один из организаторов терактов в автобусах №18 в Иерусалиме в 1996 году, жертвами которых стали 44 человека. Также участвовал в нападении около Ашкелона в феврале 1996 года, была убита женщина. Получил 48 пожизненных сроков.

Сами Джарадат – активист "Исламского джихада", один из организаторов теракта 4 октября 2003 года в ресторане "Максим" в Хайфе, в результате которого погиб 21 израильтянин. Получил 21 пожизненный срок.

Мухаммад Амуди – направил террориста-смертника в Тель-Авив 17 апреля 2006 года, в результате взрыва в кафе "Рош а-Ир" погибли 11 человек. Получил 11 пожизненных сроков.

Мухаммад Кашуа – получил шесть пожизненных сроков за то, что доставил к рынку в Хадере террориста-смертника 26 октября 2005 года. Тогда погибли шесть человек.

Исмаил Радаида – активист ФАТХа, боевик "17-го подразделения", 12 июня 2001 года убил греческого монаха Цибукцакиса Германоса в Иерусалиме. Получил пожизненный срок.

Ашраф Абу Срур – активист ФАТХа, был приговорен к пожизненному сроку за убийство военнослужащего около гробницы Рахели в 2000 году.

Тарик Батран – получил пожизненный срок за убийство охранника в 2004 году.

Также на свободу выходит один из лидеров боевиков ФАТХа в Дженине Захария Зубейди, сблизившийся в тюрьме с активистами "Исламского джихада" и совершивший побег вместе с ними (все были пойманы). Судя по имеющимся данным, ему не позволят вернуться в Дженин, где в настоящее время идет операция "Железная стена".