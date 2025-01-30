x
30 января 2025
|
последняя новость: 13:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 января 2025
|
30 января 2025
|
последняя новость: 13:15
30 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Красный Крест": семь заложников вскоре будут переданы представителям ЦАХАЛа

Заложники
ЦАХАЛ
ШАБАК
время публикации: 30 января 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 13:18
"Красный Крест": семь заложников вскоре будут переданы представителям ЦАХАЛа
Кадр из видео пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК уведомляют: по информации, предоставленной "Красным Крестом", семь заложников, включая двух израильтян и пятерых заложников с иностранным гражданством, были переданы представителям организации и вскоре будут переданы представителям израильской армии.

Ранее стало известно, что освобожденная заложница Агам Бергер (21) вместе с родителями на вертолете ЦАХАЛа вылетела в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, где она встретится с остальными членами своей семьи и получит медицинскую помощь.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 января 2025

Агам Бергер с родителями вылетела в больницу "Бейлинсон"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 января 2025

Ожидается возвращение в Израиль еще семи заложников: двух израильтян и пяти граждан Таиланда