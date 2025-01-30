"Красный Крест": семь заложников вскоре будут переданы представителям ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК уведомляют: по информации, предоставленной "Красным Крестом", семь заложников, включая двух израильтян и пятерых заложников с иностранным гражданством, были переданы представителям организации и вскоре будут переданы представителям израильской армии.

Ранее стало известно, что освобожденная заложница Агам Бергер (21) вместе с родителями на вертолете ЦАХАЛа вылетела в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, где она встретится с остальными членами своей семьи и получит медицинскую помощь.