Ожидается возвращение в Израиль еще семи заложников: двух израильтян и пяти граждан Таиланда

В южной части границы Газы ожидается прибытие автомобиля "Красного Креста" с семью заложниками – Арбель Иехуд, Гади Мозесом и пятью гражданами Таиланда.

Процесс возвращения был задержан в районе Хан-Юниса из-за того, что машина, в которой находились освобождаемые заложниками, была окружена множеством местных жителей и боевиков.

Судя по кадрам, транслируемым "Аль-Джазирой", Арбель Иехуд первая вышла из машины и прошла в сопровождении боевиков сквозь толпу к ожидавшим ее представителям "Красного Креста". Следом за ней вышел 80-летний Гади Мозес. Оба они смогли благополучно добраться до автомобиля "Красного Креста".