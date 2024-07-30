Бен-Гвир потребовал проверить, что Галант делал 7 октября

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир направил премьер-министру Биньямину Нетаниягу письмо с требованием провести проверку деятельности министра обороны Йоава Галанта.

Письмо стало реакцией на аналогичное обращение Галанта к Нетаниягу с требованием проверить деятельность Бен-Гвира.

В частности, Бен-Гвир требует проверить, получил ли Галант в ночь на 7 октября "тревожные сигналы, не поставив в известность о них главу правительства и не передислоцировав дополнительные силы к границам Газы", и действовал ли он "согласованно с участниками антиправительственных протестов, призывы которых к отказу от службы в ЦАХАЛе привели к трагедии 7 октября".