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Израиль

Бен-Гвир потребовал проверить, что Галант делал 7 октября

время публикации: 30 июля 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 11:59
Бен-Гвир потребовал проверить, что Галант делал 7 октября
Yonatan Sindel/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир направил премьер-министру Биньямину Нетаниягу письмо с требованием провести проверку деятельности министра обороны Йоава Галанта.

Письмо стало реакцией на аналогичное обращение Галанта к Нетаниягу с требованием проверить деятельность Бен-Гвира.

В частности, Бен-Гвир требует проверить, получил ли Галант в ночь на 7 октября "тревожные сигналы, не поставив в известность о них главу правительства и не передислоцировав дополнительные силы к границам Газы", и действовал ли он "согласованно с участниками антиправительственных протестов, призывы которых к отказу от службы в ЦАХАЛе привели к трагедии 7 октября".

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