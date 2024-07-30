Усилена охрана главного военного прокурора генерал-майора Ифат Томер-Йерушалми

В связи с угрозами в отношении главного военного прокурора генерал-майора Ифат Томер-Йерушалми, прозвучавшими во время прошедшей возле ее дома в понедельник вечером демонстрации, было принято решение усилить ее охрану.

Угрозы в отношении главного военного прокурора публикуются в социальных сетях и звучат во время акций протеста против ареста подозреваемых в издевательствах над заключенным террористом "Нухбы" в изоляторе "Сде-Тейман". В частности, Томер-Йерушалми называют "предательницей" и "защитницей убийц", и обещают "не давать ей покоя".

Против главного военного прокурора высказался и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который написал в своем аккаунте в социальной сети Х "Главный военный прокурор, руки прочь от резервистов!"

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара опубликовала заявление в поддержку военной прокуратуры: "В той же степени, в какой необходимо предоставить ЦАХАЛу свободу действий, необходимо гарантировать, что эти действия осуществляются в соответствии с законом. Я выражаю свою полную поддержку главному военному прокурору, сотрудникам гражданских и армейских правоохранительных структур. Они действуют профессионально и честно, стремясь обеспечить соблюдение закона".