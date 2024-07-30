Биньямин Нетаниягу проводит совещание с представителями силовых структур

Канцелярия премьер-министра сообщила, что Биньямин Нетаниягу приехал на военную базу Генштаба в Тель-Авиве (комплекс "Кирия"), где проводит телефонное совещание по оценке ситуации в области безопасности.

В совещании участвуют: министр обороны, министр по стратегическим вопросам, начальник Генштаба, глава "Мосада", глава ШАБАКа, глава СНБ, глава аппарата премьер-министра, военный секретарь премьер-министра, секретарь правительства, глава АМАН, глава АМАЦ, глава АГАС и руководитель отдела исследований.