Начальник Генштаба принял решение назначить Барака Хирама командиром дивизии Газа

Во вторник, 30 июля, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что начальник Генштаба Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви принял решение назначить бригадного генерала Барака Хирама командующим дивизии "Газа".

Дата вступления в силу этого решения будет названа после того, как Барак Хирам сложит с себя обязанности командира 99-й дивизии.

В начале июня командир дивизии "Газа" бригадный генерал Ави Розенфельд объявил об уходе в отставку в связи с просчетами, которые привели к трагедии 7 октября.

Барак Хирам командовал силами ЦАХАЛа при освобождении кибуца Беэри от террористов 7 октября. 11 июля ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования действий военных под его руководством 7 октября 2023 года. В отчете говорилось, что решение генерального штаба и командования Южного округа передать под командование Хирама боевые действия в Беэри, привело к повышению эффективности боевых действий. Его действия были признаны верными.