Вследствие обстрела из Ливана погиб мужчина

Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) передает: зафиксирована смерть мужчины около 30 лет, который был ранен в результате ракетного обстрела в поселке А-Гошрим в Верхней Галилее.

ЦАХАЛ подтверждает, что в 14:53 был зафиксирован пуск из Ливана около десяти ракет, сработала тревога "Цева Адом". Заявлено, что большая часть ракет была перехвачена. Но в поселке А-Гошрим в результате разрыва ракеты был смертельно ранен гражданский.

Артиллерия ЦАХАЛа ведет огонь по точкам запуска ракет.