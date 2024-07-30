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Израиль

Вследствие обстрела из Ливана погиб мужчина

время публикации: 30 июля 2024 г., 15:39 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 15:46
Вследствие обстрела из Ливана погиб мужчина
Michael Giladi/Flash90

Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) передает: зафиксирована смерть мужчины около 30 лет, который был ранен в результате ракетного обстрела в поселке А-Гошрим в Верхней Галилее.

ЦАХАЛ подтверждает, что в 14:53 был зафиксирован пуск из Ливана около десяти ракет, сработала тревога "Цева Адом". Заявлено, что большая часть ракет была перехвачена. Но в поселке А-Гошрим в результате разрыва ракеты был смертельно ранен гражданский.

Артиллерия ЦАХАЛа ведет огонь по точкам запуска ракет.

Израиль
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