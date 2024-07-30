Разрешено к публикации имя мужчины, погибшего в результате обстрела кибуца А-Гошрим
время публикации: 30 июля 2024 г., 20:52 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 20:52
Разрешено к публикации: в результате ракетного обстрела, осуществленного "Хизбаллой", в кибуце А-Гошрим погиб 28-летний Нир Пупко.
В 14:53 в сторону Верхней Галилеи с территории Ливана были запущены около десятка ракет, большая часть из них была перехвачена силами ПВО. В это время Нир, являющийся членом кибуца, возвращался из магазина с покупками. Ракета попала в его машину.
"Хизбалла" взяла на себя ответственность за этот обстрел.
С 8 октября 2023 года в результате ракетных обстрелов и атак с применением БПЛА из Ливана на территории Израиля погибли 43 гражданских и военнослужащих.
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