Разрешено к публикации имя мужчины, погибшего в результате обстрела кибуца А-Гошрим

Разрешено к публикации: в результате ракетного обстрела, осуществленного "Хизбаллой", в кибуце А-Гошрим погиб 28-летний Нир Пупко.

В 14:53 в сторону Верхней Галилеи с территории Ливана были запущены около десятка ракет, большая часть из них была перехвачена силами ПВО. В это время Нир, являющийся членом кибуца, возвращался из магазина с покупками. Ракета попала в его машину.

"Хизбалла" взяла на себя ответственность за этот обстрел.

С 8 октября 2023 года в результате ракетных обстрелов и атак с применением БПЛА из Ливана на территории Израиля погибли 43 гражданских и военнослужащих.