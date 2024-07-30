"Кан-11": "главный подозреваемый" в деле о нарушениях в "Сде-Тейман" помещен под домашний арест

Корреспондент телеканала "Кан-11" Анна Пинес в вечернем выпуске новостей сообщила, что военный суд принял решение поместить одного из задержанных резервистов по делу о нарушениях в "Сде-Тейман" под домашний арест.

Анна Пинес подчеркнула, что речь идет о резервисте, "являющемся центральным подозреваемым по этому делу".

Военная полиция просила суд продлить срок содержания под стражей всех задержанных в рамках расследования резервистов до воскресенья, 4 августа.

Сайт Ynet написал об еще одном освобжденном резервисте. По данным этого источника, он освобожден без каких-либо ограничений.

В общей сложности 29 июля в рамках расследования военная полиция задержала 9 резервистов.