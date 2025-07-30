Истребитель ВВС ЦАХАЛа сбросил топливные баки у берегов Израиля из-за неполадок
время публикации: 30 июля 2025 г., 16:04 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 16:04
На прошлой неделе во время тренировочного полета над морем истребитель ВВС Израиля был вынужден сбросить топливные баки в море в связи с возникшей технической неисправностью.
В среду утром, 30 июля, один из сброшенных баков был обнаружен на берегу возле Хадеры. Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, службы безопасности занимаются поиском и удалением сброшенных топливных баков.
ЦАХАЛ расследует обстоятельства инцидента. Подчеркивается, что в ходе происшествия никто не пострадал, а самолет вернулся и благополучно сел на авиабазе ВВС в центре страны.