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Израиль

Истребитель ВВС ЦАХАЛа сбросил топливные баки у берегов Израиля из-за неполадок

ВВС
время публикации: 30 июля 2025 г., 16:04 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 16:04
Истребитель ВВС ЦАХАЛа сбросил топливные баки у берегов Израиля из-за неполадок
Moshe Shai/Flash90

На прошлой неделе во время тренировочного полета над морем истребитель ВВС Израиля был вынужден сбросить топливные баки в море в связи с возникшей технической неисправностью.

В среду утром, 30 июля, один из сброшенных баков был обнаружен на берегу возле Хадеры. Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, службы безопасности занимаются поиском и удалением сброшенных топливных баков.

ЦАХАЛ расследует обстоятельства инцидента. Подчеркивается, что в ходе происшествия никто не пострадал, а самолет вернулся и благополучно сел на авиабазе ВВС в центре страны.

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