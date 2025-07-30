Полиция просит конфисковать дом, который строили палестинские нелегалы

Адвокат, житель Холона, нанял палестинских нелегалов для строительства принадлежащего ему дома в поселке Ар-Нес на юге Голанских высот. 22 июля сотрудники полиции Северного округа задержали на строительном объекте нескольких жителей территорий, не имевших разрешений на пребывание и на работе в Израиле.

В ходе проверки выяснилось, что один из задержанных – прораб, нанятый владельцем дома. Вся строительная команда работала в здании, в нем же по окончании рабочего дня нелегалы ночевали. На допросе в полиции Кацрина подрядчик, житель Холона, признался, что его клиент обратился к нему с просьбой нанять для него строительных рабочих.

При этом владелец дома знал, что он нанимает рабочих, не имеющих разрешений на въезд в Израиль, знал он и о том, что они ночуют на строительной площадке. По мере продвижения расследования были арестованы все причастные к этому преступлению.

В понедельник, 28 июля, глава полиции Северного округа подписал приказ о закрытии строительной площадки на 30 дней. В среду утром в суд Кирьят-Шмоны подано обвинительное заключение и запрос об аресте владельца недвижимости, 63-летнего жителя Холона, 47-летнего подрядчика, также жителя Холона, 44-летнего прораба, осуществлявшего работы (жителя деревни Бардала), а также троих строителей-нелегалов в возрасте 20, 28 и 40 лет.

Владелец недвижимости, подрядчик и прораб обвиняются в трудоустройстве и размещении палестинских нелегалов, а нелегалы обвиняются в незаконном проникновении в Израиль. В суд также подана просьба о конфискации участка, на котором строится дом, в пользу государства.