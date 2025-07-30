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Израиль

"Кан-11": Израиль выдвинул ХАМАСу ультиматум

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
ЦАХАЛ
Израиль
время публикации: 30 июля 2025 г., 21:15 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 21:29
"Кан-11": Израиль выдвинул ХАМАСу ультиматум
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Корреспонденты телеканала "Кан-11" Сулейман Масаудэ и Итай Блюменталь сообщили, что Израиль через посредников передал ХАМАСу свой ответ на требования, выдвинутые террористической группировкой во время переговоров в Дохе. В том числе, этот ответ включает предупреждение: если в ближайшие дни не будет получен положительный ответ, ХАМАС будет наказан.

Источник в Иерусалиме сообщил телеканалу, что Израиль планирует аннексию территорий по периметру сектора Газы.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети Х также опубликовал угрозы в адрес террористической группировки. "Если ХАМАС вскоре не объявит об освобождении заложников, он заплатит очень тяжелую цену", - написал он.

Ранее стало известно, что в четверг, 31 июля, в Израиль приедет специальный посланник Белого дома Стив Виткофф. Телеканал "Кан-11" связывает его визит с новым этапом переговоров между Израилем и ХАМАСом.

Также сообщается, что Стив Виткофф намерен посетить пункты раздачи гуманитарной помощи в секторе Газы.

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