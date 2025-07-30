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Израиль

Адвокаты Юсефа Хадада утверждают, что он едва не стал жертвой нападения за свою деятельность

время публикации: 30 июля 2025 г., 18:24 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 18:24
Адвокаты Юсефа Хадада утверждают, что он едва не стал жертвой нападения за свою деятельность
Yonatan Sindel/Flash90

Адвокаты журналиста и общественного активиста Юсефа Хадада опровергают версию о конфликте на дороге, в ходе которого из пистолета Хадада был произведен случайный выстрел.

Как сообщает INN, Хадад, известный своей активной произраильской позицией, стал жертвой нападения араба в Яффо, который оскорблял его, угрожал ему и физически нападал на него.

"Речь идет не о дорожном споре, как представлено в СМИ, а о нападении на почве ненависти, – подчеркивают адвокаты журналиста. – Арабский мужчина узнал Юсефа Хадада, начал нападать на него, угрожать его жизни, плевать в него и бить". Хадад, по словам его представителей, ехал на своей машине, когда другой автомобиль обогнал его. Водитель, узнав Хадада, остановился, подошел к журналисту и напал на него.

Почувствовав угрозу своей жизни, Юсеф Хадад достал свой личный пистолет, чтобы отпугнуть нападавшего. Во время нападения из пистолета вылетела пуля, попавшая в стену соседнего здания. Полиция задержала обоих участников инцидента, идет расследование.

Израиль
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Пистолет журналиста Юсефа Хадада выстрелил во время конфликта на дороге