Адвокаты Юсефа Хадада утверждают, что он едва не стал жертвой нападения за свою деятельность

Адвокаты журналиста и общественного активиста Юсефа Хадада опровергают версию о конфликте на дороге, в ходе которого из пистолета Хадада был произведен случайный выстрел.

Как сообщает INN, Хадад, известный своей активной произраильской позицией, стал жертвой нападения араба в Яффо, который оскорблял его, угрожал ему и физически нападал на него.

"Речь идет не о дорожном споре, как представлено в СМИ, а о нападении на почве ненависти, – подчеркивают адвокаты журналиста. – Арабский мужчина узнал Юсефа Хадада, начал нападать на него, угрожать его жизни, плевать в него и бить". Хадад, по словам его представителей, ехал на своей машине, когда другой автомобиль обогнал его. Водитель, узнав Хадада, остановился, подошел к журналисту и напал на него.

Почувствовав угрозу своей жизни, Юсеф Хадад достал свой личный пистолет, чтобы отпугнуть нападавшего. Во время нападения из пистолета вылетела пуля, попавшая в стену соседнего здания. Полиция задержала обоих участников инцидента, идет расследование.