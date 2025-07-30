В ДТП в Рамат-Гане тяжело травмирован мотоциклист

На улице Дерех Алюф Саде в Рамат-Гане произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 30 лет) получил тяжелые травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.