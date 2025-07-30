В результате ДТП на 4-м шоссе пострадал мотоциклист
время публикации: 30 июля 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 19:48
На 4-м шоссе, недалеко от Пальмахим, мотоциклист потерял управление, и его байк перевернулся. Парамедики службы "Маген Давид Адом" сообщили, что обнаружили пострадавшего, мужчину около 30 лет, лежащим на проезжей части на значительном расстоянии от мотоцикла.
Мужчина получил множественные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу "Асута".
Дорожная полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июля 2025