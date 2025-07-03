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Израиль

Раскрываемость убийств в арабском секторе не превышает 11%

Убийства
Криминал в арабском секторе
Статистика
время публикации: 03 июля 2025 г., 17:47 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 17:47
Раскрываемость убийств в арабском секторе не превышает 11%
Flash90. Фото: М.Шай

За первую половину 2025 года в арабском секторе были убиты 119 человек (в сравнении со 108 за аналогичный период прошлого года). Большинство жертв были застрелены.

Наибольшее количество жертв насильственных преступлений было зарегистрировано в таких городах, как Нацерет (Назарет), Лод, Тира, Рамле, Умм эль-Фахм, Шфарам, Рахат и Кафр-Кара, сообщает КАН.

Наряду с ростом количества жертв, процент раскрываемости убийств в арабском секторе остается низким: всего 10,8%. Лишь в нескольких случаях полиции удалось раскрыть убийства, сделав возможной подачу обвинительных заключений.

Помимо роста количества убийств, наблюдается и увеличение количества других насильственных преступлений в арабском секторе: нанесение тяжких телесных повреждений, покушения на убийство, тяжелые ранения, вымогательства и угрозы и многое другое.

Израиль
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