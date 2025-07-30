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Израиль

Секс-скандал в спортзале в Явне: делом заинтересовалось налоговое управление

Налоги
Полиция
Криминал
время публикации: 30 июля 2025 г., 20:24 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 20:29
Секс-скандал в спортзале в Явне: делом заинтересовалось налоговое управление
Flash90

После того, как полицией были задержаны несколько человек по подозрению в распространении материалов интимного характера с камер наблюдения, установленных в одном из спортзалов в Явне, к делу решило подключиться налоговое управление.

Сайт "Мако" пишет, что полицией по этому делу задержаны несколько человек. Группой злоумышленников руководил 36-летний Давид Камало из Ор-Йегуды. Группа торговала в мессенджере "Телеграм" видео и фотографиями из скандального фитнес-центра. Каждое видео стоило от 300 до 400 шекелей.

По оценкам полиции и налогового управления, менее чем за два года "коммерческой деятельности" члены группы "заработали" более миллиона шекелей.

Источник в налоговом управлении сообщил редакции "Мако", что ведомство заинтересовалось этим делом после того, как выяснилось, что подозреваемые в ходе своей преступной деятельности получили значительные суммы, не задекларировав их и не уплатив с них налоги, как того требует закон.

В январе 2025 года стало известно, что полиция расследует утечку видео сексуального характера из тренажерного зала в Явне. В центре скандала оказался частный фитнес-тренер и его клиентки.

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