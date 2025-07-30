Министр Элиягу попросил объявить заложников военнопленными

Министр национального наследия Амихай Элиягу ("Оцма Иегудит") заявил, что необходимо объявить заложников военнопленными. "Освобождение военнопленных – это задача, которую решают в конце войны, только после победы", – заявил министр.

По его словам, неверно определять задачу – "прежде всего заложники". "Такая постановка задачи приводит к тому, что мы пробуксовываем", – считает министр Элиягу.

По его мнению, главной задачей должно быть распространение израильского суверенитета на Газу. "Это будет хорошо и для евреев, и для арабов. Таким образом мы добьемся и спокойствия, и безопасности", – считает министр.